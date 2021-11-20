«Вот это вечер!»: Татьяна Навка в платье-сорочке устроила танцы с Наташей Королевой на вечеринке

Фигуристка повеселилась на празднике в честь дня рождения своей мамы, где собралось много звезд.

Татьяна Навка всю жизнь занимается спортом. Она обладает множество наград и медалей. Фигуристка теперь создает красочные шоу и участвует в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри. Свободное время она посвящает близким и друзьям. Спортсменка растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. А на днях день рождения отметила ее мама Раиса Анатольевна.

Спустя несколько дней 20 ноября состоялось застолье в ресторане. Навка заранее нарядилась, чтобы всех впечатлить. Она была в шелковом платье и жакете. Ей сделали объемную укладку и макияж с акцентом на глаза.

За столом собралось много артистов: Стас Михайдов с женой, Наташа Королева, Жасмин. Фигуристка обнимала именинницу. Михайлов спел для нее и гостей вечера, заставив всех танцевать.

«Вот это вечер!» — отметила звезда.

Потом Навка пустилась в пляс вместе с Королевой под хит «Желтые тюльпаны». Певица была в ярком мини-платье. Наряд подчеркнул ее формы. На вечеринке был Дмитрий Песков, а также старшая дочка фигуристки Саша Жулина, которая потом запела в караоке. Спортсменка отметила, что у нее очень талантливая наследница.

Поклонники были рады видеть семейную идиллию. Многие адресовали комплименты Татьяне и ее родным. «Вот это класс! Все танцуют», «Ой, как круто вы танцуете», «Саша поет восхитительно», «Сколько гостей Вот это компания», «Вы сама элегантность», «Да, это лучший праздник Раиса счастлива», Ох, Михайлов поет — мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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