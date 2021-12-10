«Любимый встречает!»: Клава Кока рассекретила своего возлюбленного

Певица и блогер давно делит постель с кумиром миллионов.

Популярная певица Клава Кока старается не афишировать личную жизнь. после того как летом она рассталась с блогером Димой Гордеем, роман с которым для всех оказался тайным, девушка установила приватность на дела сердечные. Но ненадолго.

В новых видео, которыми красотка поделилась в своем микроблоге, Клава Кока показала возлюбленного. Девушка вернулась домой и бросилась обнимать поп-певца с мировым именем Джастина Бибера, картонная версия которого давно обосновалась у нее дома и с которой она делит постель.

«Так приятно, когда идешь домой, а тебя ждет любимый мужчина и не ложится спать! Милый, я вернулась с работы!», — обратилась она к фигурке Джастина Бибера.

И красотку не смущает, что 27-летний кумир миллионов при этом женат уже счастливо женат три года на Хейли Болдуин.

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