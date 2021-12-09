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«Киприот, получается»: Элджей показал фото на документы для нового гражданства

Недавно рэпера заметили на выходе из миграционной службы в республике Кипр.

«Киприот, получается»: Элджей показал фото на документы для нового гражданства
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Элджей показал фото на документы для нового гражданства. Рэпер поделился нетипичным для его микроблога фото: лицо анфас и не выражает никаких эмоций, белый фон сзади, никаких головных уборов, очков и других аксессуаров. Поклонники артиста быстро определили, для чего нужно такое фото, еще и с подписью «citizen».

Фото Элджея
Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

«Вэлкам ту Кипр», «Желаю всем такого фото на паспорт», «Киприот, получается», — пишут подписчики под фото в его Instagram.

В начале декабря рэпера заметили на входе в иммиграционный центр Кипра. Элджей неоднократно привлекал внимание властей. В октябре на Элджея подали в суд за пропаганду запрещенных веществ. Может, именно это послужило причиной для отъезда артиста.

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