«Киприот, получается»: Элджей показал фото на документы для нового гражданства

Недавно рэпера заметили на выходе из миграционной службы в республике Кипр.

Элджей показал фото на документы для нового гражданства. Рэпер поделился нетипичным для его микроблога фото: лицо анфас и не выражает никаких эмоций, белый фон сзади, никаких головных уборов, очков и других аксессуаров. Поклонники артиста быстро определили, для чего нужно такое фото, еще и с подписью «citizen».

«Вэлкам ту Кипр», «Желаю всем такого фото на паспорт», «Киприот, получается», — пишут подписчики под фото в его Instagram.

больше по теме Элджей не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей Рэпер будет оспаривать постановление.

В начале декабря рэпера заметили на входе в иммиграционный центр Кипра. Элджей неоднократно привлекал внимание властей. В октябре на Элджея подали в суд за пропаганду запрещенных веществ. Может, именно это послужило причиной для отъезда артиста.

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