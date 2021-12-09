Обед в родовом гнезде: Лиза Галкина съела сваренный мамой Аллой супчик с вермишелью и гречку на второе

Алла Пугачева в интервью YouTube-проекту «А поговорить?» рассказала о том, что сама в юном возрасте просто обожала мамины эклеры. Оказывается, будущая звезда отечественной эстрады с детства привыкла к самой простой еде: отваренным сосискам, свежему хлебу с маслицем.

К такой же скромности в кулинарии певица приучает и своих восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Для них именитая мама готовит самые обычные блюда — все то, что положено есть малышам. Никаких особых деликатесов на столе в деревне Грязь не заметить. Разве что Лиза любит красную икру с гречневой кашей.

На обеде в родовом гнезде дочка Примадонны в поварском колпаке съела супчик с вермишелью, а на второе гречку — блюда, которые дня них с Гарри приготовила мама Алла. Примадонна всегда следит за рационом и питанием двойняшек, даже если еду для них готовит помощница, а не сама певица.

«Мастерицу вызывали?» — спросила у отца Лиза. «Вызывали!» — ответил Галкин. «Ой, помощницу, я перепутала слова», — замялась девочка. «А что, «мастерица» еще лучше», — одобрил Максим.

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