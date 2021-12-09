«Домой меня привезли к Новому году»: Клара Новикова назвала свою настоящую дату рождения

Как отметила артистка, до семи лет родители отмечали ее день рождения в другой день.

Артистка эстрады Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила правильную дату своего дня рождения.

«В семь лет вы узнали правильную дату своего дня рождения?» — спросил Борис Корчевников.

«Осознанную, да. Я родилась 12 декабря. Это сейчас девочек держат три дня в роддоме и иди справляйся. Домой меня привезли из роддома только к Новому году. Но не совсем в Новый год, а близко к нему. Мой день рождения родители отмечали вместе с Новым годом». Клара Новикова

Как отметила Клара Новикова, ей было обидно, что родители ей дарили только один подарок.

«Он всегда лежал под елочкой», — заметила она.

Напомним, что Клара Новикова появилась на свет 12 декабря 1946 года. В этом году ей исполнится 75 лет.

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