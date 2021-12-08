«Юлечка, вы прелесть»: Пересильд предстала в театральной гримерной без макияжа

Юлия Пересильд предстала перед поклонниками без макияжа. Артистка поделилась фото из гримерки после первого спектакля с того момента, как экипаж с ней вернулся из космоса. Девушка позировала с цветами и призналась, что ее настоящий космос — это театр.

«Любите ли вы Театр так, как люблю его Я?» Не знаю… но моя любовь к театру абсолютно космическая. Сегодня был мой первый спектакль после космоса… Театр — вот мой Космос. Сегодня я окончательно это поняла. Зритель. Его дыхание. Его смех. Слезы. Аплодисменты. Ничто это не заменит. Зритель, я люблю тебя. Ты делаешь меня лучше! Ты даешь мне энергию! Ты даешь мне силы двигаться дальше! Ты — мой заряд! Ура! Я вернулась! Спасибо», — растрогалась Юлия в своем Instagram.

Поклонники обрадовались возвращению актрисы на сцену.

«Юль, не чуди. С Космосом ничего не сравниться. Уж тебе-то это не знать!», «Очень скучаю по «Солнечной линии» и вашему космическому тандему с Бурковским», «А мы любим тебя, Юля!» — оставили комментарии подписчики.

Напомним, в октябре 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Они пробыли в невесомости 12 дней.

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