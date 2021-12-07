«Земной путь завершился. 9 дней!»: Билан возложил цветы на могилу Градского, поделившись своей болью

28 ноября не стало Александра Градского. Ему было всего 72 года. Наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале всегда был трудоголиком. После перенесенного в сентябре «ковида» удержать музыканта дома не смогла ни молодая жена Марина Коташенко, ни двое маленьких детей — семилетний Саша и трехлетний Ванечка. Александр Борисович, как принято говорить, «рвался в бой».

Ничьих советов он не слушал. Как говорят друзья ныне покойного артиста, Градский всегда жил своим умом. И редко жаловался на здоровье. Поэтому его скоропостижный уход стал для многих полной неожиданностью.

На 9 день со дня смерти Александра Градского его коллега по «Голосу» Дима Билан почтил память музыканта. Он лично пришел на кладбище, где покоится артист и возложил цветы на его могилу. Личной болью и переживаниями певец поделился с поклонниками.

«Ничто на земле не проходит бесследно!» Земной путь завершился. 9 дней… один из важнейших дней, когда душе показывают не самые красивые картины… близкие должны быть! Каждый воспринимает уход близкого по своему… И я не собираюсь никому нравится в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так как хотят видеть многие… Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — отметил Билан.

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