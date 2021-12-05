Умер продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Известному продюсеру Марку Рудинштейну было 75 лет.

Только что стало известно о смерти продюсера и создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.

Он скончался 5 декабря в больнице, куда некоторое время назад был доставлен в тяжелом состоянии.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке»,, — приводит слова своего анонимного источника ТАСС.

Напомним, в сентябре этого года 75-летний Марк Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий и чувствовал себя хорошо.

Но утром 16 ноября пожаловался на боли в области сердца. В итоге врачи диагностировали у Марка Рудинштейна инфаркт миокарда и поместили его под свое наблюдение.

Уже в больнице Марк Рудинштейн перенес инсульт, его состояние ухудшилось. Врачи подключили продюсера к аппарату ИВЛ.

Точная причина смерти Марка Рудинштейна пока не называется.

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