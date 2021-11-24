«Со вторника в больнице»: жена Марка Рудинштейна рассказала о его состоянии после инсульта

Новости о том, что продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу с инфарктом миокарда, появились в середине ноября. А спустя неделю стало ясно, что 75-летнему артисту хуже. Он находится в московской больнице в предкоматозном состоянии.

24 ноября появилась информация о том, что Рудинштейна начали лечить от инфаркта миокарда, а следом произошел инсульт. Артист не приходит в сознание и питается через зонд.

«Я не знаю, кто что написал. Комментариев не даю. Он лечится, со вторника в больнице. Борется, но никаких диагнозов мы не знаем. Если бы его состояние ухудшилось, то, наверное, меня поставили в известность. Все через врача», — торопливо ответила Teleprogramma.pro Наталья, жена Марка Рудинштейна.

Отвечать на дальнейшие вопросы и рассказывать о состоянии мужа она не стала.

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