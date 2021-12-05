Смена ролей: дочери Юлии Пересильд покатали актрису на санках

Актриса почувствовала себя маленьким ребенком, которого вывели на прогулку.

Артистка Юлия Пересильд поделилась кадрами с зимней прогулки вместе с наследницами. Ролик поездки на санках знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Пересильд по очереди катали две дочки. Юлия и сама немного поработала вместо лошади в упряжке.

Пересильд сравнила такую езду с трудом бурлаков. К слову, во время прогулки дочь Анна рассмешила актрису, услышав про бурлаков.

«Наши выходные за городом – красота. Девчонки приболели, прогулки коротки! Но все равно прекрасны. Сегодня Анка меня рассмешила и насторожила… Шутим, что я, как бурлак, тащу их, пою песню «Эй, ухнем». Потом вопрос от 12-летней девочки: «Мам, а бурлаки не обидятся, если я это выложу?». Ох, уж эта новая этика. Но, надеюсь, бурлаки не обидятся», – заявила Пересильд.

А поклонникам Юлии понравилась снежная погода на видео:

«Какие доченьки у вас хорошие, Юлечка!», «Как душевно и красиво!», «Хороших выходных, чудная мама и славные дочки!», «Погода сказочная у вас».

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