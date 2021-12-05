«В серости и холоде как-то не очень хочется»: Анфиса Чехова улетела в Арабские Эмираты с сыном

Телеведущая может позволить себе и детям поехать отдыхать посреди рабочей недели.

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Анфисы Чеховой появилась ее совместная фотография с сыном Соломоном. Знаменитость привезла наследника в Абу-Даби.

Анфиса устала от холодов и отсутствия солнца, поэтому поспешила в жаркую страну. Сын Чеховой давно просился в Абу-Даби, и знаменитость наконец смогла выполнить просьбу мальчика.

«Мы с Соломоном решили, что жизнь одна, и проводить ее в серости и холоде как-то не очень хочется. И решили прямо среди школьной и рабочей недели рвануть в тепло и красоту. Не поминайте нас недобрым словом. Поскольку Сол просто обожает ОАЭ и пару лет как просился снова полететь в Абу-Даби, мы проложили свой маршрут туда», – заявила Чехова.

Анфиса рассказала, как они проводят время в ОАЭ.

«Абсолютно все включено, даже хорошие итальянские вина и рестораны «а-ля карт» с лобстерами и устрицами. Красивейшие интерьеры и самый лучший в Абу-Даби детский клуб с аниматорами, говорящими на всех языках и аквапарком», – похвасталась Чехова.

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