«Стал на тебя похож»: Анфиса Чехова в куртке с искусственным мехом обнимала повзрослевшего сына

Телеведущая родила мальчика в мае 2012 года и назвала Соломоном.

Артистка Анфиса Чехова разместила на личной странице совместный снимок с сыном Соломоном. Примечательно, что мальчик вырос и стал больше напоминать свою родительницу.

Анфиса в куртке с актуальным искусственным мехом запечатлелась с наследником возле входной двери. Соломон обнимал любимую маму, с которой часто приходится разлучаться из-за рабочего графика Чеховой.

Сын Чеховой также пообнимал питомца Картошку. Собака, по словам самой телеведущей, может быть таким же дорогим членом семьи, как дети или родители.

«Отличное фото: мама, сын, Картошка, наполненные искренним счастьем от встречи», «Какой парень, какая Анфиса, фото очень позитивное! Очень круто, когда видишь не оскал «улыбки» на камеру, а настоящее счастье! Будьте всегда счастливы», «Похожи тут очень, одно лицо», «Фото с родными самые четкие», «Как же он стал на тебя похож», — написали поклонники Анфисы в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анфиса Чехова рассказала, почему бы ее никогда не взяли в космос, в отличие от актрисы Юлии Пересильд.

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