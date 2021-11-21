«Планирую поехать в Сочи»: Татьяна Тарасова сообщила, что намерена комментировать соревнования фигуристов

Легендарный тренер, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионов по фигурному катанию, Татьяна Тарасова некоторое время назад взяла паузу и перестала комментировать соревнования фигуристов.
Но в ближайшее время у поклонников этого вида спорта появится возможность услышать мнение Татьяны Анатольевны по поводу выступлений фигуристов на льду.
В микроблоге Тарасова объявила, что будет комментировать этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
«Могу сообщить, что планирую поехать в Сочи, где буду комментировать соревнования заключительного этапа серии Гран-при», — написала Татьяна Тарасова.
Поклонники легендарного тренера и фигурного катания с восторгом отреагировали на эту новость.
«Ура! Очень ждем! Дай бог, вам крепкого здоровья», «Оооо, как это было бы здорово! Просто ваши комментарии часто — главная причина смотреть эти этапы. Это уже давно не просто репортажи, это культура фигурного катания», «Ура! Какая хорошая новость! Ждем ваши комментарии! Не хватает вас, скучаем», — высказались в Сети.
Напомним, сейчас Татьяна Тарасова является главной судьей шоу первого канала «Ледниковый период», в котором ее комментарии тоже невероятно ценны.
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