«Планирую поехать в Сочи»: Татьяна Тарасова сообщила, что намерена комментировать соревнования фигуристов

Прославленный тренер и главная судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова порадовала поклонников этого вида спорта хорошими новостями.

Легендарный тренер, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионов по фигурному катанию, Татьяна Тарасова некоторое время назад взяла паузу и перестала комментировать соревнования фигуристов.

Но в ближайшее время у поклонников этого вида спорта появится возможность услышать мнение Татьяны Анатольевны по поводу выступлений фигуристов на льду.

В микроблоге Тарасова объявила, что будет комментировать этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

«Могу сообщить, что планирую поехать в Сочи, где буду комментировать соревнования заключительного этапа серии Гран-при», — написала Татьяна Тарасова.

Поклонники легендарного тренера и фигурного катания с восторгом отреагировали на эту новость.

«Ура! Очень ждем! Дай бог, вам крепкого здоровья», «Оооо, как это было бы здорово! Просто ваши комментарии часто — главная причина смотреть эти этапы. Это уже давно не просто репортажи, это культура фигурного катания», «Ура! Какая хорошая новость! Ждем ваши комментарии! Не хватает вас, скучаем», — высказались в Сети.

Напомним, сейчас Татьяна Тарасова является главной судьей шоу первого канала «Ледниковый период», в котором ее комментарии тоже невероятно ценны.

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