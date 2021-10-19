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«Вы мои герои, и я вас не забуду»: Гузеева намекнула на выписку и поблагодарила врачей Коммунарки

Как отметила главная телесваха страны, она готова поклониться в ноги каждому медику.

«Вы мои герои, и я вас не забуду»: Гузеева намекнула на выписку и поблагодарила врачей Коммунарки
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram намекнула на свою выписку из Коммунарки, где она провела последние три недели с коронавирусом. Звезда искренне поблагодарила врачей за заботу о ней и лечение.

Врач в Коммунарке
Врач в Коммунарке. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо».

Лариса Гузеева

«Ларик, выходи уже. Хватит болеть», — заявила в комментариях актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.

«Как мы рады, что у вас все хорошо. Выздоравливайте поскорее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Гузеева подхватила коронавирус в конце сентября, когда отдыхала в Крыму. После возвращения ее в срочном порядке госпитализировали в Коммунарку. У главной телесвахи страны было сильное поражение легких.

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