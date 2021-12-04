«Никогда не волновало чужое мнение»: Дарья Донцова резко ответила хейтерам

Королева детективного жанра в русской литературе Дарья Донцова поделилась тем, как справляется с хейтом в свой адрес. Знаменитость знает, что не нравится многим. Однако это не расстраивает Донцову.

Писательница заявила, что не обращает внимания на недоброжелателей. Знаменитость может прочитать личные сообщения, где встречаются негативные комментарии. Но это не задевает писательницу.

«Говорят и говорят, ради Бога. Меня никогда не волновало чужое мнение о себе», – подчеркнула Дарья.

Донцова знает свои недостатки и не скрывает их.

«Я не претендую на то, чтобы всем нравится. Это невозможно. Есть люди, которые меня терпеть не могут за манеру щуриться и моргать. Другим я не нравлюсь, потому что похожа на полуобморочную мышь. Третьи считают меня глупой блондинкой. Огромное количество всего существует», – призналась писательница.

«Если вокруг вас умирают люди, то гениальное произведение «Смерть Ивана Ильича» вам не подойдет. Вы умираете сами, вам страшно и жутко. Вам надо, чтобы кто-то вас отвлек. Тогда для вас – Александра Маринина, Татьяна Устинова, Олег Рой, Дарья Донцова…», – отметила Донцова в авторском шоу Надежды Стрелец.

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