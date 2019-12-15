«Я мыла туалеты на Киевском вокзале»: Донцова вспомнила, как ее бросил первый муж

По словам писательницы, однажды она просто не обнаружила супруга в своем доме.

Писательница Дарья Донцова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как рассталась первым мужем. Много лет назад она вышла замуж за студента МГУ Дмитрия Демина. Они развелись, когда Донцова была беременна. От мужчины она родила сына Аркадия. Он появился на свет 29 сентября 1972 года.

«47 лет назад от меня ушел муж. Я была сирота. Мне было не на что жить. Это была катастрофа. Просто один раз я не обнаружила его в том доме, где мы жили», — заявила Дарья Донцова.

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«Я мыла туалеты на Киевском вокзале. Потом я мыла туалеты в стоматологии. Этот человек больше не появился никогда», — заметила писательница.

Как считает Дарья Донцова, если сейчас она встретит бывшего супруга, то просто не узнает его. У них нет ничего общего. «Он никогда после нашего расставания не позвонил. Я ничего не понимала, но хотела первое время его найти. Хотела кушать, понимаете. У нашего мальчика не было даже пальто», — заявила Дарья Донцова.