«Курилку в школе ей не надо»: дочь Барановской вызвала уважение после появления в «Новых танцах»

В предстоящем выпуске «Новых танцев» на ТНТ выступит дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской. Алиса Аршавина станцует под саундтрек фильма «Сумерки» и не сможет сдержать слезы после слов жюри.

Алиса вышла на танцевальную сцену под трек Supermassive Black Hole. Наследница российского футболиста выбрала для танца пеструю рубашку и узкие джинсы. Аршавина сделала прическу, как у своей мамы. Алиса с высоким хвостом напоминала Юлию.

«Моя девочка», – подписала фото танцующей дочери Барановская.

«Ребенок трудится и курилку в школе ей не надо», – написал один из поклонников Юлии Барановской в комментариях под фото.

Фолловеры намекнули на заявление певицы Глюкозы по поводу несправедливого отношения администрации школы по отношению к ее старшей дочери Лидии.

Поклонники считают, что Глюкоза просто разбаловала наследницу. А вот Алиса Аршавина вызвала восхищение:

«Она у вас крутая, так держать», «Какие у вас талантливые дети», «Удачи Яне, пусть все получится».

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