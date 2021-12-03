«Ну это что-то невообразимое»: Юлия Барановская рассказала о своей любви к Марату Сафину

Как отметила телеведущая, она большая фанатка тенниса.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире программы «Быть человеком» рассказала о своей симпатии к теннисисту Марату Сафину.

«Я дикая фанатка большого тенниса. Футбол никогда не был моим видом спорта. А если теннис, то не может не быть страстью Марат Сафин. Ну это же что-то невообразимое. Ты сидишь и видишь, как он играет». Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, Марат Сафин — суперигрок и мегахаризматичная личность. «Только он мог на судью кричать. Многие на него приходили смотреть, а не на теннис», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира. Он один из самых известных российских игроков.

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