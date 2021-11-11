«Ежики напыжились под лифом»: Рудова в нюдовом мини-бикини засветила свои прелести

Наталья Рудова уже длительное время строит карьеру в кино. Она стала знаменита благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». В ее копилке теперь десятки работ в киноиндустрии.

Актриса обладает стройной фигурой и яркой внешностью. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием. Однако играть свадьбу звезд не спешит. Личную жизнь она тщательно скрывает.

Примечательно, что Рудова не раз снималась в откровенных сценах. В обычной жизни она тоже без стеснения демонстрирует свою фигуру. Не так давно актриса похудела и теперь часто хвастается результатом.

На этот раз она отправилась на массаж и решила покрасоваться в нюдовом купальнике. Наталья обнажила ноги и пресс в трусиках-стррингах и показала ложбинку в лиф из треугольников.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. Формы актриса свели с ума фанатов. «У вас фигура Афродиты», «Ежики напыжились под лифом», «Реально как голая», «Грудь такая упругая», «Тут прекрасно все», «Каждый сантиметр тела — совершенство», «Красиво, вы настоящая модель», «Как не залюбоваться этим бюстом, «Ну очень откровенно!» — прокомментировали кадры подписчики.

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