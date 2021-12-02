«Молодая она у меня»: Анастасия Волочкова поздравила любимую мамочку с днем рождения

Артистка Анастасия Волочкова размесила на личной странице в Instagram совместный снимок с родительницей. Таким способом знаменитость поздравила родную маму с 71-летием.

Тамара Владимировна вместе с дочерью позировала, наполненная счастьем и заботой близких. Анастасия Волочкова прильнула к имениннице и оставила в комментариях под фото теплое поздравление.

«Сегодня моей маме исполняется 71 год. Молодая она у меня и красивая! С днем рождения, мамочка! Сколько мы прошли и выстрадали вместе! И какими бы ни были наши отношения непростыми, я всегда благодарна маме за все хорошее, что нас связывало!», — призналась Волочкова.

«Когда мама привела меня на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр в Петербурге, увидев который у меня появилась в жизни не просто мечта, а была поставлена цель стать балериной. И я ее реализовала! Мама, спасибо тебе за все! Люблю тебя и дорожу», — заявила Анастасия.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассказала о трудностях в общении с родительницей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.