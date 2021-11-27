«Сильнее не было»: Волочкова назвала имя мужчины, которого любила больше всего в жизни

Возлюбленный подарил ей две квартиры и помещение для студии балета.

В 2000-х Анастасия Волочкова была в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым. Он подарил балерине две квартиры, а также помещение площадью 200 кв. метров недалеко от Мариинского театра. Там Анастасия захотела открыть школу балета.

Однако возлюбленные расстались в 2003-м. Теперь же, спустя годы, экс-балерина уверена, что они смогли бы сохранить свою любовь. Об этом она заявила в программе «Звезда в ответе» с Идой Галич на «Муз-ТВ».

«Шанс был сохранить отношения и я уходила из этих отношений, любя его. Это была единственная, как в моей, так и в его жизни история любви. Сильнее ни у меня, ни у него не было», — сказала Волочкова.

Добавим, ранее Волочкова отметила, что никогда не простит свою маму за то, что она была против ее отношений с Сулейманом Керимовым.

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