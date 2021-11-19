«Кнопочки» так и торчат: Наталья Рудова в кроп-майке без бюстгальтера вышла в свет

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова регулярно хвастается стройной фигурой и прессом на зависть. Но красотке есть что показать помимо рельефного силуэта, и читатели журнала Maxim это знают – недаром блондинка вошла в топ самых сексуальных женщин года.
Накануне Рудова с подругой отправилась на вечеринку. Она нарядилась в кроп-майку бирюзового цвета и джинсы с заниженной посадкой.
Перед тем как выйти в свет, красотка полюбовалась собой перед зеркалом, включив камеру. В кадр попали напрягшиеся «кнопочки» груди – актриса проигнорировала нижнее белье и отправилась тусоваться без бюстгальтера.
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