«Кнопочки» так и торчат: Наталья Рудова в кроп-майке без бюстгальтера вышла в свет

Актриса отправилась с подругой на вечеринку и проигнорировала нижнее белье.

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова регулярно хвастается стройной фигурой и прессом на зависть. Но красотке есть что показать помимо рельефного силуэта, и читатели журнала Maxim это знают – недаром блондинка вошла в топ самых сексуальных женщин года.

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Накануне Рудова с подругой отправилась на вечеринку. Она нарядилась в кроп-майку бирюзового цвета и джинсы с заниженной посадкой.

Перед тем как выйти в свет, красотка полюбовалась собой перед зеркалом, включив камеру. В кадр попали напрягшиеся «кнопочки» груди – актриса проигнорировала нижнее белье и отправилась тусоваться без бюстгальтера.

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