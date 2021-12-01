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Глаза прикрыты, на лице плотная тканевая маска! Молодая вдова Градского облачилась в траурный черный наряд для похорон мужа

Марина Коташенко не смогла сдержать слез на церемонии прощания. Жена ныне покойного музыканта была поистине безутешна.

Глаза прикрыты, на лице плотная тканевая маска! Молодая вдова Градского облачилась в траурный черный наряд для похорон мужа
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

С места событий наш специальный корреспондент сообщил, что вдова Александра Градского едва держалась на ногах всю церемонию прощания. Марина Коташенко была поистине безутешна. Для похорон любимого мужа овдовевшая женщина облачилась в траурный черный наряд. Свое заплаканное и припухшее от слез и бессонных ночей лицо жена ныне покойного музыканта прикрыла плотной тканевой маской. Таким образом, Марина смогла хоть как-то отгородиться от внешнего мира.

Близкие как могли утешали и поддерживали Коташенко во время гражданской панихиды. На кадрах после церемонии видно, что вдова Александра Борисовича от горя и переживаний прикрыла глаза. Казалось, она хотела скрыться от любопытной толпы и для этого распустила свои длинные белокурые локоны, они послужили ей завесой от сочувствующих взглядов присутствующих. Коташенко была бледна, на лице ни тени румянца.

Вместе с Александром Градским Марина воспитывала двоих детей, сыновей: Александра-младшего, он родился в 2014 году, и Ивана, он появился на свет в 2018-м. Теперь вдова музыканта будет одна заботиться о детях.

Вдова Александра Градского - Марина Коташенко вся в слезах
Марина Коташенко прикрылась черной маской, спрятав под ней заплаканное лицо. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

Вместе с Александром Градским Марина Коташенко прожила 17 лет. Долгое время они оставались в гражданском браке. Однако поговаривают, что незадолго до трагических событий пара успела узаконить союз.

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