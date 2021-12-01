Глаза прикрыты, на лице плотная тканевая маска! Молодая вдова Градского облачилась в траурный черный наряд для похорон мужа

Марина Коташенко не смогла сдержать слез на церемонии прощания. Жена ныне покойного музыканта была поистине безутешна.

С места событий наш специальный корреспондент сообщил, что вдова Александра Градского едва держалась на ногах всю церемонию прощания. Марина Коташенко была поистине безутешна. Для похорон любимого мужа овдовевшая женщина облачилась в траурный черный наряд. Свое заплаканное и припухшее от слез и бессонных ночей лицо жена ныне покойного музыканта прикрыла плотной тканевой маской. Таким образом, Марина смогла хоть как-то отгородиться от внешнего мира.

Близкие как могли утешали и поддерживали Коташенко во время гражданской панихиды. На кадрах после церемонии видно, что вдова Александра Борисовича от горя и переживаний прикрыла глаза. Казалось, она хотела скрыться от любопытной толпы и для этого распустила свои длинные белокурые локоны, они послужили ей завесой от сочувствующих взглядов присутствующих. Коташенко была бледна, на лице ни тени румянца.

Вместе с Александром Градским Марина воспитывала двоих детей, сыновей: Александра-младшего, он родился в 2014 году, и Ивана, он появился на свет в 2018-м. Теперь вдова музыканта будет одна заботиться о детях.

Вместе с Александром Градским Марина Коташенко прожила 17 лет. Долгое время они оставались в гражданском браке. Однако поговаривают, что незадолго до трагических событий пара успела узаконить союз.

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