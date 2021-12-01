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Стал больше и активнее говорить: Вячеслав Зайцев перестал жаловаться на плохое самочувствие

Модельер стал чаще улыбаться на публике.

Стал больше и активнее говорить: Вячеслав Зайцев перестал жаловаться на плохое самочувствие
Вячеслав Зайцев. Фото: Globallookpress.com

Модельер Вячеслав Зайцев, которому уже 83 года, побывал в социальном центре «Измайлово». Он привез сто пар новеньких дизайнерских валенок для ветеранов.

Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев. Фото: Иван Макеев/КП

Все, кто общается с Зайцевым заметили, что он стал лучше выглядеть. Модельер стал больше и активнее говорить, чаще улыбаться и почти перестал жаловаться на плохое самочувствие. Зайцев расхвалил свои валенки.

«Они не только теплые, но и очень модные. Для настоящей снежной русской зимы лучше обувь просто не придумать. И неважно сколько вам лет 18 или 80 с хвостиком, валенки – это оптимальный вариант».

Вячеслав Зайцев

Напомним, что Вячеслав Зайцев в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. При этом развернулась борьба за его Дом моды между родственниками, сообщает «Комсомольская правда».

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