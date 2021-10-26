«Все очень прозрачно и банально»: сын Вячеслава Зайцева рассказал, что на самом деле происходит с модельером

Егор Зайцев подтвердил Teleprorgamma.pro, что кутюрье положили в клинику, но семья не может с ним связаться.

Сын Вячеслава Зайцева рассказал, что на самом деле происходит с отцом — знаменитым кутюрье. В жизни известного модельера не все гладко, он страдает от болезни Паркинсона, недуг прогрессирует, но еще больше сложностей доставляет окружение.

Зайцев оказался меж двух огней: с одной стороны, его семья, а с другой — приятельница Галина Гарафутдинова, которая держит под контролем жизнь кутюрье.

Накануне сообщалось, что модный дом отменил показ из-за ухудшения состояния здоровья Вячеслава Зайцева. Самого модельера срочно госпитализировали в больницу. Вскоре в окружении знаменитости эти сведения опровергли, но потом вдруг стали снова подтверждать.

Егор Зайцев сегодня управляет бизнесом отца и он рассказал Teleprorgamma.pro, что произошло с кутюрье на самом деле. А также объяснил, из-за чего был отменен показ.

«Давайте расскажу о ситуации. Там все очень прозрачно и банально. Шумиха, которую мы видим — это информационный вброс. Уже полгода отца определяют в какие-то больницы, а мы не можем с ним связаться и на него повлиять. Недавно я через знакомых нашел хорошую клинику с отличным немецким оборудованием, хотел отправить отца туда на лечение, чтобы ему действительно помогли, но как только об этом стало известно, его упекли в непонятную нам клинику. У отца проблема с троичным нервом, ему могут помочь, но нам не дают. Мы не можем с ним связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет. Мне адвокаты объяснят, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство», — поделился Егор.

Модельер отошел от дел в 2016 году, когда у него выявили опасное заболевание. С тех пор он обосновался в загородном доме, а сын взял на себя дела по управлению модным брендом. Вскоре в трехэтажном особняке дизайнера стала регулярно появляться давняя знакомая Галина Гарафутдинова и ее дети. Именно про нее говорит Егор Зайцев, полагая, что женщина хочет оформить опеку над модельером.

Галина имеет влияние на дизайнера, и он почти перестал общаться с семьей.

«Хайп вокруг отца им нужен, и я не хочу лишний раз помогать в этом. Если будет что-то серьезное, то, конечно, мы обратимся в полицию. Но пока писать заявления — это не наши методы. Мы говорим ему: «Папа, если тебя пугают или угрожают – скажи». Он понимает и обещает, что обязательно скажет. Я же не могу помимо его воли что-то предпринимать. Я действую в рамках Уголовного кодекса РФ», — отметил Зайцев-младший.

Что касается показа, то его отменил лично сын дизайнера. Он решил, что неэтично проводить знаменательное мероприятие, пока кутюрье в больнице.

«Это была моя инициатива отменить показ. Мы хотим, чтобы он присутствовал. Иначе это неуважение к Вячеславу Зайцеву. Перенесли на более поздний срок, ориентировочно, на ноябрь», — рассказал Егор Зайцев.

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