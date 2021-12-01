«Ничего не понимает»: Харламов рассказал о казусе Маслякова-младшего на игре Премьер-лиги КВН

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» рассказал забавный случай, произошедший с ведущим КВН Александром Масляковым-младшим.

«Только появилась Премьер-лига. Ее должен был вести Масляков-младший. Я был в жюри первой самой игры Премьер-лиги. И вот выходит Масляков-младший. Он ничего не понимает. Первая игра. Он ведущий. И вот он говорит, что начинается КВН». Гарик Харламов

По словам Харламова, рядом с ним в жюри сидел сценарист Виталий Шляппо.

«Легендарный капитан БГУ. Масляков всех представил. Доходит до Шляппо. И закапывает себя сразу. Говорит: «Легендарный капитан. Сборной, которая четырежды стала чемпионом Высшей лиши КВН. Виталий…» И пауза. Гробовая тишина. И Масляков смотрит на Виталия, Шляппо — на Маслякова. Масляков глазами поворачивается на меня. И говорит тихо: «Как?» И потом говорит: «Начинаем игру», — заметил Харламов.

Напомним, что Виталий Шляппо – известный белорусский сценарист и продюсер. В этом году ему исполнилось 46 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!