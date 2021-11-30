«У меня было большое желание делать свою музыку»: Гриффис объяснила, почему ушла из A’Studio

Певица Полина Гриффис объяснила, почему в свое время ушла из популярной группы A’Studio.
Как отметила Гриффис, в какой-то момент ее стали звать на корпоративы отдельно от музыкальной команды. Было очень много заказов. Лидер группы Байгали Серкебаев был против таких ее поездок. В итоге она без разрешения стала ездить на выступления вместе с еще одним участником команды — Томасом.
«В итоге мне пришлось из группы уйти. Не только поэтому. У меня было большое желание делать свою музыку. А в составе A’Studio я не могла этим заниматься».
Напомним, что Полина Гриффис выступала в группе с 2001 по 2004 годы. Сейчас она живет в Нью-Йорке, сообщает «АиФ».
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