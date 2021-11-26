Лицо бледное, зато оттек спал! Бергюзар Корель показала себя на честном селфи спустя три недели после родов

В Stories микроблога Бергюзар Корель поделилась свежим честным селфи, показав, как она выглядит спустя три недели после родов. На днях актриса из турецкого сериала «1001 ночь» публиковала совместное фото с мужем Халитом Эргенчем, подметив, что сделала эти кадры незадолго до того, как на свет появился их третий ребенок. На тот момент Бергюзар была еще беременной. Актриса поразилась своему оплывшему и припухшему лицу. Но это, как уточнила Корель, не помешало ей сделать фото с Халитом.

Спустя три недели после родов отеки у Бергюзар спали, но ее лицо осунулось, стало чересчур бледным, а под глазами пролегли тени. Видимо, новоиспеченная мамочка перестала высыпаться с появлением третьего малыша. Теперь помимо двух сыновей Али и Хана у пары есть дочка Лейла. Ну а бессонные ночи, проведенные у колыбельки малютки-доченьки, отразились на внешности Бергюзар.

«Вид совсем не султанский», «А что, Халит с малышкой не помогает??», «Все ночи как будто проводит у колыбельки своей дочурки», «Вот так мамочки выглядят после родов, это вам не картинка из глянца», «Совсем другой вид, срочно нужно отоспаться», «Бодрящий зеленый чай??», «Такая уставшая, под глазами тени, лицо осунулось! Стала бледной», — пишут фолловеры.

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