Галкин в хохоте, зато Алла все пропустила! Лиза Галкина плюхнулась на пол в замке, танцуя с Клавой

Разница между Лизой и Клавой незначительная. Скорее всего, они видят друг в друге сестер.

Клаве Земцовой девять лет, а Лизе Галкиной — восемь. Разница в возрасте между девочками незначительная. Скорее всего, они видят друг в друге сестер. А ведь на самом деле Лиза приходится внучке Аллы Пугачевой тетушкой.

Дочка Кристины Орбакайте хотя и проводит большую часть времени в Штатах, часто наведывается в гости к своей именитой бабушке в деревню Грязь. Здесь для нее есть веселая компания сверстников. Старшие братья Клавы давно выросли и живут самостоятельно. Никита Пресняков и вовсе обосновался с женой моделью Аленой Красновой в Москве, в квартире, которую им на свадьбу подарила Алла Борисовна.

В гостях у бабушки Клава устроила танцевальный баттл с восьмилетними двойняшками, рассмешив Максима Галкина. Жаль, что сама Примадонна пропустила эту вечеринку. Лиза в танце плюхнулась на пол, подражая рокерам. Девочка чуть ли не на коленках проехалась по натертому в холле кафелю, а за ней — Клава и Гарри.

«Вот у вас тусовка-то!!» — со смехом отметил Максим, глядя на то, как двойняшки отплясывают с Клавой.

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