Певучая соловушка мамы Аллы! Лиза Галкина спела вживую по-французски под рояль в Грязи

В свои восемь лет Лиза Галкина растет очень разносторонним ребенком: она любит рисовать, читать стихи, музицировать за фортепиано и петь. Так, дочка Аллы Пугачевой дала мини-концерт в подмосковном замке в Грязи, исполнив вживую одну из популярных композиций на французском под рояль.

Дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — растут очень творческими. Многие поклонники певицы посчитали, что в будущем младшая дочка Аллы Борисовны сможет затмить свою именитую маму на сцене, если, конечно, она захочет связать свою жизнь с эстрадой.

«Лизочка такая талантливая и артистичная!», «Вся в маму Аллу, голос звучит», «Певучая соловушка в замке поселилась», «Ее бы на программу «Лучше всех!» Это будет фурор», «Папина радость, мамина гордость», «Так на Кристи похожа, сразу видно — сестры», «А Гаррик почему не подпевает??», «Есть музыкальный слух и талант», «Малышка — певунья», — написали фолловеры.

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