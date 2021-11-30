Видно белье и не только: новая пассия Тимати вышла в люди в комбинезоне с откровенным декольте

Минувшей осенью рэпер Тимати и его новая избранница, украинка Саша Дони, вместе отдохнули несколько раз на различных курортах. Сначала греческий Миконос, затем Сочи, а не так давно они вернулись с Мальдив.

Сейчас Саша Дони в Киеве пакует чемоданы, чтобы навестить рэпера в Москве. Об этом красотка обмолвилась между делом, пока собиралась в салон красоты. В люди блондинка вышла в облегающем комбинезоне черного цвета, подчеркнувшем ее точеные формы и внушительный бюст.

Кстати, зоне декольте Дони уделила повышенное внимание. Она подчеркнула грудь так, что та вместе с бельем смело выглянула наружу. Но 19-летнюю красотку это не смутило – она всегда выбирает откровенные наряды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!