«Про Градского ни слова»: поклонники пристыдили Филиппа Киркорова

Поклонники пристыдили Филиппа Киркорова за соболезнования по поводу смерти модельера Вирджила Абло. На фоне всеобщей волны соболезнований в соцсетях от популярных артистов по поводу кончины Александра Градского публика ждала и от поп-короля несколько слов об утрате легенды отечественной музыки. Публично певец предпочел высказаться только о смерти дизайнера, чем не угодил подписчикам.

«Градский ушел, почему не написали о нем?», «А про Градского ничего сказать не хотите?», «А про Градского ни слова… Хотя в одной профессии, одна сфера вроде как», — пристыдили Киркорова поклонники под постом с соболезнованиями в Instagram.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. Ему было 72 года. Музыкант попал в больницу с подозрением на инсульт, и спасти его не удалось. В этот же день умер модельер Вирджил Абло в 41 год. Он три года боролся с редким онкологическим заболеванием.

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