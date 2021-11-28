«У меня много всяких украшений»: Лолита показала кольцо, подаренное ей на свадьбу Пугачевой

Звезда отметила, что она предмет, который надо носить на руках.

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показала кольцо, которое ей на одну из свадеб подарила Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

«Я тот предмет, который надо носить на руках. Хочу всем женщинам об этом сказать. Если вы так не думаете, то вам капец. У меня много всяких украшений. Это вот подарок от Аллы Борисовны Пугачевой. Она дарила кольцо на одну из моих свадеб». Лолита Милявская

Как отметила Лолита, замуж она пока не собирается. Ей итак хорошо около любимого человека. «Дело в опыте. Когда ты его познал в разных аспектах, то это всегда пригождается», — заявила Лолита Милявская.

Напомним, что Лолита Милявская и Алла Пугачева – давние подруги. Они даже порой созваниваются.

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