«Самый главный наставник»: Пелагея получала необходимую поддержку от Александра Градского

Коллега Александра Градского по креслу наставников в шоу «Голос» – Пелагея – оставила воспоминания после смерти артиста в своем Instagram. Знаменитость поделилась трогательным роликом.

Пелагея призналась, что для нее Александр Борисович был наставником не только в музыкальном проекте Первого канале, но и в жизни.

«Дорогой наш, самый важный, самый главный наставник. Не в проекте — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену.

Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра», – отметила Пелагея.

«Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину — всегда. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились собой», – резюмировала артистка.

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