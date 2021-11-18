На стиле: Пелагея в платье-халате в пол изумрудного цвета предстала с Биланом на шоу «Голос»

Пелагея уже длительное время выступает на сцене. Она является одной из лучших исполнительниц романсов и народных песен в стране. Певица много гастролирует по стране.

А после развода с Иваном Телегиным она стала чаще выходить в свет. Поклонники посчитали, что артистка постройнела и похорошела. Блондинка порой появляется на съемках КВН, а в этом году она снова стала наставницей в «Голосе».

Примечательно, что Пелагея зачастую носит наряды в русском-народном стиле. Но для выходов свет она выбирает современные образы. На этот раз певица предстала в студии «Голоса» в шелковом платье-халате в пол.

Наряд изумрудного цвета дополнили туфли на шпильке в тон. Она сделала элегантную укладку и макияж с акцентом на глаза. Артистка запечатлелась с Димой Биланом и Екатериной Арну.

Поклонники восхитились тем, как выглядят наставники. Многие отметили, что соскучились по ним. «Это точно „Голос“? Я думала показ весна-лето 2022. Хороши», «Платье с разрезом на ноге! Какие красивые», «Дима, костюм огонь, выглядите потрясающе», «Дима в окружении великолепных девушек! Попутного ветра и сил, в нелегком выборе», — прокомментировали пост подписчики.

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