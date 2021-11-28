«Эпоха, остановись!»: Нонна Гришаева скорбит по Александру Градскому

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Нонна Гришаева почтила память Александра Градского. Знаменитость оставила слова соболезнования и свои воспоминания об артисте в личном микроблоге.

Гришаева боится, что скоро не останется легендарных и талантливых артистов уходящей эпохи.

«Эпоха, остановись! Ты так стремительно уходишь, что скоро нам не на кого будет равняться… Как страшно… Светлая память Александру Градскому! Уникальный голос, редкий дар исполнителя, учителя… Соболезнования родным и близким…» – такой комментарий Нонна оставила в своем микроблоге.

Отметим, что врачи не смогли спасти жизнь Александра Градского. Музыкант, по предварительным данным, умер от инфаркта головного мозга.

больше по теме СМИ: умер Александр Градский Известному музыканту было 72 года.

«Светлая память гениальному человеку», «Уникальный, талантливый человек покинул Землю», «Очень жаль», «Гениев эпоха в дымке тает», «Светлая память и вечный покой», – присоединились к словам Гришаевой поклонники Градского.

Напомним, ранее стали известны подробности болезни Градского. Перед смертью Александра Борисовича беспокоили ноги. Исполнитель с трудом передвигался по собственному дому.

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