«Меня выносят»: Глюкоза призналась, почему ненавидит Лолиту

Артистка вспомнила, как ездила с бывшей женой Александра Цекало к миллионеру, где с ними приключилась странная история.

Певица Глюкоза поделилось воспоминаниями, в которых заявила о ненависти к артистка Лолите.

Глюкоза вместе с Лолитой по молодости ездили на одни гастроли. Исполнительницы выступали в Магадане у миллионера, владеющего золотодобывающими шахтами.

Перелет был долгим и Глюкозе хотелось выспаться. Тогда Лолита предложила Глюкозе таблетку, будто бы для крепкого сна.

Однако, по словам Глюкозы, таблетка предназначалась явно не для этого.

«Я Лолиту ненавижу! Я выпиваю эту таблетку и не помню потом, как прошли два дня. Я выступала на этом концерте, да. Я прилетаю туда — меня выносят — я сплю в отеле. Я выползала на сцену еле как. Проспала все гастроли из-за этой таблетки», – призналась Глюкоза в YouTube-шоу «Джарахов».

А вот сама Лолита чувствовала себя прекрасно, вспоминает Глюкоза. Милявская успела и достопримечательности посмотреть, и с миллионером пообщаться. Такого коварства Глюкоза не ожидала от коллеги и почти подруги, поэтому до сих пор недолюбливает Лолиту.

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