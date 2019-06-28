Звезда «Мстителей» присоединился к новым «Охотникам за привидениями»

Пол Радд, известный зрителю по роли Человека-муравья во Вселенной Marvel, присоединился к актерскому составу новых «Охотников за привидениями». Сообщение об этом появилось на официальной страничке Sony Pictures в Twitter.

«Смотрите, кто взял трубку!», – говорится в комментарии к ролику с актером. На видео Радд стоит перед культовым зданием пожарной части, где снималась оригинальная версия 1984 года.

«Когда я услышал, что они собираются мне позвонить, я чуть не упал в обморок», – признается Пол в ролике. «Я не могу дождаться момента, когда смогу присоединиться к актерскому составу «Охотников за привидениями», – добавил он.

В ремейке также сыграет звезда сериала «Фарго» Кэрри Кун, Финн Вольхард («Оно»), МакКенна Грейс («Тоня против всех») и Сигурни Уивер, которая играла в фильме 1984 года.

Сюжет рассказывает о матери-одиночке (Кун) и ее детях (Вольхард и Грейс). Радду досталась роль учителя, живущего в маленьком городке.

«Я хотел поработать с Полом Раддом с момента съемок фильма «Жаркое американское лето». Очень рад, что он появится в новой главе вселенной «Охотников за привидениями», – цитирует режиссера фильма Джейсона Рейтмана Variety.