Звезда «Мстителей» присоединился к новым «Охотникам за привидениями»

Пол Радд, известный зрителю по роли Человека-муравья во Вселенной Marvel, присоединился к актерскому составу новых «Охотников за привидениями». Сообщение об этом появилось на официальной страничке Sony Pictures в Twitter.

«Смотрите, кто взял трубку!», – говорится в комментарии к ролику с актером. На видео Радд стоит перед культовым зданием пожарной части, где снималась оригинальная версия 1984 года.

«Когда я услышал, что они собираются мне позвонить, я чуть не упал в обморок», – признается Пол в ролике. «Я не могу дождаться момента, когда смогу присоединиться к актерскому составу «Охотников за привидениями», – добавил он.

Look who accepted the call. #GB20 pic.twitter.com/hs7iqlvRVD

— Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) 27 июня 2019 г.