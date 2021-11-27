«Зайчата»: Лазарев показал, как дочка в розовых шортах повеселилась с братом в парке в Абу-Даби

Сергей Лазарев является одним из самых популярных певцов в стране. Он выступал дважды на конкурсе «Евровидение». Артист за свою карьеру успел дать сотни концертов. Лишь о личной жизни он говорит очень редко.

Но несколько лет назад Сергей перестал скрывать сына Никиту. А позже он также показал свою дочку Анну. Артист лишь спустя время пояснил, что суррогатные мамы родили для него наследников.

Лазарев рассказывал, что воспитывать детей ему помогает мама. Он также всегда едет домой даже на один день, если у него выдается выходной во время гастролей. Этой осенью певец уже возил их в Турцию.

Там он отпраздновал трехлетие дочки. А вот теперь они проводят время в ОАЭ. Сергей поделился кадром, на котором позирует с Никитой и Аней у отеля. Он держал дочку на руках, а сын сам позировал.

«Я хочу от всей души поблагодарить Клубный отель и весь персонал за наш незабываемый отдых в Абу-Даби!! Продумано все до мелочей! Любое желание тут же реализовывается! Один из лучших наших семейных отдыхов! Мы кайфуем», — поделился артист.

А вот потом Лазарев привез детей в парк Warner Brothers World. Он удивился, что там почти нет людей. В магазине наследники примерили ободки с ушками.

«Зайчата», — умилился певец.

Они посетили аттракционы, а также увидели дома из знаменитых мультфильмов. Анна в розовых шортах и футболке едва могла стоять на одном месте. Она танцевала и веселилась.

«Неугомонная», — заметил артист.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что малыши подросли. Сергея также назвали примерным и заботливым папой.

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