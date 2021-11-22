«Банда озорников»: Лазарев запечатлел подросшую дочку в розовом платье и сына в Дубае

Певец привез своих детей на море. Он сводил их в парк бабочек.

Сергей Лазарев уже давно стал популярным певцом. Он выступал на «Евровидении» два раза, а также ездил с гастролями по Европе. Артист теперь все чаще ведет разные передачи.

Несмотря на свою занятость, он старается все свободное время посвящать детям. После расставания с Лерой Кудрявцевой суррогатная мама родила ему сына Никиту, но он это долго скрывал. Потом у него также родилась дочка Анна.

В этом году Сергей стал чаще показывать наследников. Сын выступил с ним на одной сцене, а дочка впервые побывала на красной дорожке.

Этой осенью певец также сначала отметил день рождения Анны в Турции, а недавно уже дома отпраздновал семилетие Никиты. Несмотря на то, что мальчик учится в школе, артист устроил ему отдых в конце ноября. Он привез детей в Дубай.

«Никита Сергеевич, тебе нравится? Надо домовенка Кузю сегодня подстричь», — заявил Лазарев.

Он также заснял дочку в легком розовом платье. Девочка заявила, что ей нравится на курорте, где много пальм. Устроившись в отеле, они отправились в парк бабочек.

«Банда озорников», — отметила артист, наблюдая за наследниками.

Певец удивился, когда на его сына села ширококрылая бабочка. Он предложил Ане ее тоже подержать, но девочка испугалась. Потом малышка все же взяла в руки живность.

«Счастья полные штаны. Сначала так, а потом шугалась», — признался артист. «Кукусики», — умилился Сергей.

Поклонники тоже были в восторге от детей звезды. Многие заметили, что они стали большими.

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