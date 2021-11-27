«Писали от моего имени»: Анна Заворотнюк пожаловалась на мошенников

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что мошенники обманули ее подругу и выманили у нее крупную сумму. При этом неизвестные действовали от имени самой Анны Заворотнюк.

Модель отметила, что мошенники прикрывались непростой ситуацией в семье Заворотнюк. Мошенники просили деньги будто бы на лечение родительнице Анны.

«Как вы знаете, сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50.000 рублей. Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги», – заявила Анна.

Заворотнюк подчеркнула, что никогда не занимает деньги. Поэтому знаменитость попросила знакомых и поклонников не верить мошенникам, которые выдают себя за модель:

«Хочу сказать еще раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг, у меня возникнет такая нужда, я конечно же встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню».

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