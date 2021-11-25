«Хочется заменить»: Анна Заворотнюк выбрала платье-пиджак с неактуальным принтом

Стилист рассказала, что нужно помнить, чтобы не допустить модных ошибок.

Модель Анна Заворотнюк разместила на личной странице свежий образ для похода в ресторан.

Стилист сайта Teleprogramma.pro – Наталья Родионова – рассказала об ошибках, которые допустила Анна Заворотнюк в торжественном аутфите.

«Единственная модная вещь в этом образе – сумочка! Все остальное хочется заменить, модный ансамбль не складывается», – отметила эксперт.

«Платье-жакет вне моды и времени, но такой узор на нем сейчас неактуален. Хотя в подобной, словно театральной, атмосфере ресторана еще можно такое допустить. Но Анне платье явно мало, везде натянулось, рукава короткие. Фактура ботфортов спорит с сумкой — они перебивают друг друга и тянут образ в разные стороны. Растительный принт, как узор на блузе или летящем платье, всегда в моде, но для жакета сегодня стоит выбирать другие фактуры — твид, бархат, атлас, если говорить о вечернем выходе», – порекомендовала стилист.

Не забыла Наталья Родионова сделать замечания и по поводу аксессуаров модели:

«Украшения смотрятся хорошо, только на открытые запястья хочется добавить несколько тонких браслетов или один крупный. Серьги я бы не сопровождала кафами, они тут лишние».

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.