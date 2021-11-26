«Быстро растет»: Кейт Миддлтон рассказала, кто из ее троих детей главный в семье

Кейт Миддлтон и принц Уильям — родители троих детей. Они воспитывают восьмилетнего Джорджа, шестилетнюю Шарлотту и трехлетнего Луи. Однажды Кейт призналась, что во время детских игр главной становится Шарлотта.
«Шарлотта и Джордж стали хорошими друзьями, но главная все-таки принцесса. Она очень быстро растет, и кажется, что ей не шесть, а 16 лет», — пишет Express.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе посещают частную школу Томаса в Лондоне.
Напомним, ранее стало известно, что герцоги Кембриджские оградят детей от бесчисленных подарков на Рождество, которыми их завалят не только родственники, но и поклонники королевской семьи.
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