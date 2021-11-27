«Сюрприз удался»: Ольга и Анна Бузовы приехали на день рождения к любимому отцу

Телеведущая Ольга Бузова позировала с отцом Игорем Бузовым в клетчатой рубашке и лосинах на семейном торжестве с панорамным видом на Москву. А вот ее младшая сестра Анна Бузова выбрала для дня рождения отца кожаный образ.

Сестры Бузовы приготовили для отца сюрприз. Ольга и Анна организовали ужин в кругу близких в столичном ресторане с панорамными окнами. А бывшая жена Дмитрия Тарасова даже сбежала из больницы, чтобы поздравить родителя с 58-летием.

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удал», – призналась Бузова.

«Лучший папа в мире, очень сильно люблю», – подписала снимок с любимым отцом Анна Бузова.

Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала, почему попала в больницу. У артистки отнялась рука, которую Бузова теперь восстанавливает.

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