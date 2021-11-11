Агния Дитковските впервые показалась после рождения третьего ребенка

Агния Дитковските появилась впервые после рождения третьего ребенка. Актриса скрывала свою беременность вплоть до рождения нового члена семьи. Девушка опубликовала в микроблоге фото своего беременного живота, где рассказала аудитории о чудесной новости.

«03.11.2021 +1», — немногословно подписала фото Агния в своем Instagram.

Поклонники принялись поздравлять актрису с пополнением в семействе. Пол и имя новорожденного Агния пока не раскрыла, но показала себя после родов в Stories.

Мама молодой мамы, Татьяна Лютаева, также трогательно отреагировала на появление еще одного внука.

«В нашем гнезде +1, люблю!» — написала актриса в Instagram.

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