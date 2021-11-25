МВД проверит Netflix на признаки пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

Вслед за каналом «Муз-ТВ» штраф за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних может достаться стриминговому сервису Netflix с его обширной библиотекой фильмов и сериалов.

Уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец пожаловалась в МВД на то, что популярный онлайн-кинотеатр показывает ленты с ЛГБТ-тематики под маркировкой 16+. Об этом сообщают «Ведомости», отмечая, что получили подтверждение данной новости как от правозащитницы, так и от правоохранительных органов. Полиция должна рассмотреть жалобу в течение 30 дней.

Добавим, что для западного общества демонстрация жизни и романтики людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией – дело обыденное. Но в России такой контент должен иметь возрастное ограничение 18+, иначе это нарушение по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Штраф для юридических лиц по ней может составлять до миллиона рублей.

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