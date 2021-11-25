Трусики оттопыриваются: Рудова в стрингах не по размеру разбудила фантазию поклонников

Звезда экрана позировала себе в мини-бикини на завязках.

Актриса Наталья Рудова в этом году вновь вошла в сотню самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim.

Блондинка уверенно держится в пятерке, и еще не вечер – голосование продолжается, так что, возможно, именно она возглавит в этот раз горячий рейтинг.

Сама Рудова привлекает к себе внимание проверенным способом – примеряя откровенные наряды или позируя в бикини. Примечательно, что на море при этом красотка давно не была.

В этот раз Рудова примерила розовое мини-бикини со стрингами на завязках. Миниатюрные трусики стали великоваты, судя по всему, для постройневшей красотки: край то и дело оттопыривался, хоть Наталья и пыталась его усмирить. Этой осенью звезда похудела на 7 килограммов и продолжает стройнеть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!