«Роли чьих-то тупых жен»: Наталья Рудова пожаловалась на свои скучные образы в кино

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова призналась, что готова сниматься в кино бесплатно. Главным условием в райдере артистки является наличие по-настоящему интересной роли. Об этом Наталья написала в своем микроблоге.

Рудова рассказала, что режиссеры не видят в эффектной блондинке серьезную героиню. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что знаменитость вошла в список самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM. У поклонников Наталья тоже ассоциируется исключительно с образом привлекательной красотки. Однако сама девушка не согласна с такой оценкой.

«Почему в нашей стране, если ты красива, в кино тебе чаще всего предлагают роли чьих-то богатых дочек, тупых жен, просто тупых телок, разлучниц или постоянно пытаются тебя раздеть? Почему в нашей стране если ты красивая актриса, то ты не можешь априори быть несчастной или сумасшедшей?» — возмутилась Рудова.

Наталья заявила, что всего в жизни добивалась сама, без чьей-то помощи. Она даже согласна сыграть без всяких гонораров, если новая роль не будет похожа на прежние. Также артистка отметила, что готова стать менее сексуальной и яркой ради искусства.

«Внешность не имеет отношения к разного рода благам или лишениям, это стереотип. Стереотипное мышление — это ограниченность. Ограниченность — это конец искусства», — резюмировала Рудова.

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