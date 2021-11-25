Если осмелитесь: Волочкова продемонстрировала эффективные упражнения для растяжки

Звезда сцены Анастасия Волочкова давно стала примером для подражания – ее шпагатами вдохновляются многие звезды шоу-бизнеса. Например, Ксения Собчак даже брала персональный урок у балерины, когда побывала у нее в гостях во время интервью.

Сама королева шпагатов, как называют Волочкову, не скрывает секрет своей гибкости: все дело в усиленных тренировках на растяжку, которые проходят у нее ежедневно. И с удовольствием делится советами на тему, как правильно сделать шпагат.

Очередная порция советов от Волочковой заключается в демонстрации упражнений на растяжку. Балерина продемонстрировала два эффективных упражнения в спортзале. Правда, подойдут они уже подготовленным, так сказать, продвинутым. Но начать никогда не поздно!

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