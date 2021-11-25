«Он обещал, что будет любить меня всю жизнь»: известный психотерапевт Курпатов обвиняет любовника в мошенничестве

Больше года врач состоял в любовных отношениях с бывшим бортпроводником Алексеем Иевским.

Известный психотерапевт Андрей Курпатов обвинил своего любовника в мошенничестве. С 25-летним Алексеем Иевский, бывшим бортпроводником гуру психологии познакомился в самолете. Позже взял его к себе в помощники и назначил директор своей компании «Онлайн-Продакшн». Они состояли в любовных отношениях больше года, а теперь Иевский сидит за решеткой в СИЗО.

«Он обещал, что будет всю жизнь меня любить и обо мне заботиться. После этих обещаний выяснилось, что он же изменял мне долгое время, почти год», — откровенничает Андрей Курпатов.

За этот период Иевский оформил на себя загородный участок, «Порш Кайен» за 9 млн рублей, комнату в коммуналке, а еще, по словам 47-летнего Курпатова, прибрал к рукам золотые часы, серьги с бриллиантами. При этом бывший любовник тратил ежедневно порядка 150 тысяч рублей.

«Сказал, что так он сможет сам заниматься всеми бумагами, не отвлекая меня от работы. Даже показал свое свежее завещание, где было написано, что в случае его смерти, все отойдет мне. Я и поверил, добродушный дурак…», — цитирует Курпатова «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Андрей Курпатов хочет, чтобы бывший любовник признал свою вину. Но все не так просто. Иевскому, который надеялся, что психотерапевт не станет выносить сор из избы, может грозить до 10 лет заключения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.